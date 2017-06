Unterföhring (ots) - - Das Finale der UEFA Champions League am Samstag ab 20.00 Uhr mit Sky Experte Lothar Matthäus



- Bereits ab 18.00 Uhr zeigt Sky nochmal das Finale zwischen Juventus und Real aus dem Jahr 1998 in voller Länge



- Das EHF Final4 in Köln am Samstag und Sonntag jeweils ab 14.50 Uhr live und exklusiv im deutschen Fernsehen



- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket flexibel und ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Das Sport-Wochenende bei Sky gehört den Besten der Besten aus Fußball und Handball. Am Samstag und Sonntag überträgt Sky sowohl das Finale der UEFA Champions League in Cardiff als auch das EHF Final4 in Köln live.



Um die Krone des europäischen Fußballs kämpfen am Samstagabend zwei der ganz großen Namen des Weltfußballs: Mit Juventus Turin und Real Madrid treffen der italienische und der spanische Rekordmeister aufeinander. In dieser Saison konnten beide Vereine ihren jeweils 33. Nationalen Meistertitel feiern. Für Sami Khedira und Juventus würde ein Sieg in Cardiff das erste Triple der ruhmreichen Vereinsgeschichte bedeuten. Ein Sieg des Teams um Toni Kroos und Cristiano Ronaldo würde Real Madrid nicht nur den insgesamt zwölften Titel in der Königsklasse bringen, sondern auch die erstmalige Titelverteidigung eines Vereins seit Einführung der UEFA Champions League vor 25 Jahren bedeuten. Für die Königlichen wäre es zudem nach 1958 das zweite Double aus nationalem und europäischem Titel.



Sky berichtet am Samstag ab 20.00 Uhr live vom Finale der UEFA Champions League. Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann analysieren das Duell im Millennium Stadium. Wolff-Christoph Fuss ist als Kommentator im Einsatz, Sky Reporter Uli Köhler geht vor Ort auf Stimmenfang und berichtet außerdem für Sky Sport News HD über alles Wissenswerte rund um das Finale.



Als Einstimmung auf den Klassiker zeigt Sky bereits ab 18.00 Uhr nochmal das Finale der UEFA Champions League aus dem Jahr 1998, als Real Madrid mit Trainer Jupp Heynckes und Torhüter Bodo Illgner Juventus Turin in Amsterdam bezwingen konnte.



Barcelona, Paris, Veszprém und Skopje auf Titeljagd in Köln



Am Samstag und Sonntag treten in der Kölner Lanxess Arena die vier besten Teams des europäischen Vereinshandballs beim EHF Final4 an. Sky berichtet an beiden Tagen live und exklusiv.



Im ersten Halbfinale trifft am Samstag ab 14.50 Uhr mit dem KC Veszprém der Finalist der beiden Vorjahre auf Uwe Gensheimer und Paris Saint-Germain. Um 17.35 Uhr kommt es zum Duell der beiden Sieger der Gruppenphase, wenn es der mazedonische Meister Vardar Skopje mit Rekordgewinner FC Barcelona zu tun bekommt.



Zur gleichen Sendezeit überträgt Sky am Sonntag das Spiel um Platz 3 und das Finale live. Zudem sind die Highlights des EHF Final4 in Köln am Sonntagabend ab 21.45 Uhr in einem halbstündigen Magazin für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen.



Mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Das Wochenende der Champions bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars: Fußball:



Samstag:



18.00 Uhr: Real Madrid - Juventus Turin, das Finale von 1998 auf Sky Sport 1 HD



20.00 Uhr: Juventus Turin - Real Madrid auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD



Handball:



Samstag:



14.50 Uhr: KC Veszprém - Paris Saint-Germain *exklusiv* auf Sky Sport 2 HD



17.35 Uhr: Vardar Skopje - FC Barcelona *exklusiv* auf Sky Sport 2 HD



Sonntag:



14.50 Uhr: das Spiel um Platz 3 *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



17.35 Uhr: das Finale *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



