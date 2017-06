Der traditionsreiche Schifffahrtskonzern Rickmers Holding ist offiziell insolvent. Das Amtsgericht Hamburg hat dessen Antrag auf Insolvenz in Eigenregie genehmigt. Die Anleihegläubiger verlieren nun viel Geld.

Es waren dramatische 48 Stunden. Jetzt hat das Amtsgericht einen Antrag des Hamburger Schifffahrtskonzerns Rickmers Holding auf eine Insolvenz in Eigenverwaltung genehmigt. Das erfuhr das Handelsblatt von Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind. Als Sachwalter wird nun der Hamburger Rechtsanwalt Jens-Sören Schröder den Vorständen zur Seite gestellt und die Abläufe bei Rickmers im Rahmen der Insolvenz überwachen.

Die Pleite kam für Tausende Anleihegläubiger völlig überraschend. Viele von ihnen waren noch in dem Glauben zu einem Treffen am Donnerstag im Hamburger Courtyard Mariott Hotel gereist, sie könnten ein Rettungskonzept auf den Weg bringen. Doch dann war der über viele Monate vorbereitete Plan in letzter Minute vor der Abstimmung gescheitert. Die Hauptgläubigerbank HSH hatte ihre Zustimmung unerwartet vor dem Gläubigertreffen verweigert. Das Rettungskonzept, dass das Münchner Restrukturierungsteam One Square Advisors unter Frank Günther auf den Weg gebracht hatte, hatte noch eine letzte Zinszahlung für die Anleihegläubiger vorgesehen. Ob ...

