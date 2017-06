Die Buwog AG hat heute ihre Kapitalerhöhung abgeschlossen. Der Wiener Immobilienkonzern (listet auch in Warschau) hat alle 12.471.685 neuen Aktien zu einem Preis von 24,50 Euro je Aktie platziert. Das ergibt einen Erlös von 305,6 Millionen Euro. Die Buwog AG will mit dem Kapital ihr weiteres Wachstum finanzieren. Vor allem Grundstückserwerbe in Berlin, Hamburg und ...

