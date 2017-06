Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel nach einer Investorenveranstaltung der Körperpflegesparte auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Analyst Alex Smith sieht seine Einschätzung bestätigt, dass die Entwicklung der Düsseldorfer in diesem Bereich wie auch bei Wasch- und Reinigungsmitteln in die richtige Richtung laufe. Henkel sei gut positioniert für Marktanteilsgewinne, schrieb er in einer Studie vom Freitag./ag/mis

ISIN: DE0006048432