Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" belassen. Die Kreditzinsen und -volumina in Spanien signalisierten eine Stabilisierung, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorgelegten Branchenstudie. Santander und BBVA blieben ihre Favoriten unter den Papieren spanischer Geldhäuser./mis/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0066 2017-06-02/14:41

ISIN: ES0113211835