Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Fraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter, hat die Entscheidung Donald Trumps gegen das Pariser Klimaabkommen als "Frontalangriff auf Mensch und Umwelt" kritisiert. "Das ist auch ein Affront gegen die Wissenschaft und eine Absage an die Vernunft", sagte er der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag-Ausgabe). Umso mehr müssten Deutschland und die EU wieder Vorreiter beim Klimaschutz werden. "Der Kampf um das Klima hat neu begonnen. Make Our Planet Great Again", erklärte Hoftreiter.



