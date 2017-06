Heilbronn (ots) - Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm sagte der "Heilbronner Stimme" (Samstagausgabe): "Der Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen ist ein schmerzlicher Rückschlag für ein weltweites Handeln, das der Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung gerecht wird. Das verantwortungslose Verhalten einer einzelnen Regierung wird aber die Dynamik, die durch den Erfolg in Paris entstanden ist, nicht mehr aufhalten."



Bedford-Strohm fügte hinzu: "Die Zukunft gehört einem Lebensstil, der allen Menschen auf der Erde und auch kommenden Generationen ein würdiges Leben ermöglicht. Die Zukunft gehört Innovationen, die eine Wirtschaft ohne die Zerstörung der Natur ermöglichen. Zurück bleiben die, die sich solchen Innovationen verschließen. Wir werden als Kirchen auch in Zukunft unser weltweites Netzwerk nutzen, um überall auf der Welt für die Verantwortung gegenüber Mensch und Natur einzutreten."



