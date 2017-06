In den USA ist die Arbeitslosenquote auf das 16-Jahres-Tief von 4,3 Prozent gefallen. Trotzdem sind viele Experten enttäuscht. Denn auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt sind viel weniger Stellen entstanden als erwartet.

In der US-Wirtschaft sind im Mai überraschend wenige Jobs entstanden. Neu eingestellt wurden 138.000 Mitarbeiter, wie die Regierung in Washington am Freitag bekanntgab. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit 185.000 gerechnet. Zudem entstanden in den beiden Vormonaten zusammen 66.000 Stellen weniger als bislang angenommen. Dennoch fiel die separat ermittelte Arbeitslosenquote auf das 16-Jahres-Tief von 4,3 Prozent. Der Dollar geriet nach Bekanntgabe der Daten unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...