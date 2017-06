Liebe Leser,

seit dem 23. Mai ist Christian Kullmann der neue Chef des Chemie-Konzerns Evonik. Die Erwartungen an den Manager sind groß. Während eines Treffens mit Analysten und Investoren in London erläuterte Kullmann vor Kurzem seine Strategie. Eines vorneweg: Der neue Chef ist bestrebt, die Erwartungen und Hoffnungen erfolgreich in die Tat umzusetzen.

Kullmanns Strategie

Kullmann machte klar, dass sich Evonik in Zukunft wieder vermehrt auf die Stärken des Konzerns beschränken ...

