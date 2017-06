DJ DGAP-HV: Electrawinds SE: Uitnodiging tot het bijwonen van de verdaagde gewone algemene vergadering 2017

ELECTRAWINDS* Europese Vennootschap, Fortstraat 27, 8400 Oostende, BTW BE 0671.966.510 De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en warrants uit te nodigen tot het bijwonen van de verdaagde gewone algemene vergadering te 8400 Oostende, Fortstraat 27, op vrijdag 30 juni 2017 om 11 uur. De deelnemers worden verzocht om u vanaf 10:30 ter registratie aan te bieden. De registratie voor de algemene vergadering wordt om 10:50 uur afgesloten. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit: 1. *Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, en van het verslag van de commissaris over (i) de jaarrekening van Electrawinds SE en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.* 2. *Goedkeuring van de jaarrekening van Electrawinds SE over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 - bestemming resultaat* Voorstel tot besluit (1e stemronde): _De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed._ 3. *Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.* 4. *Kwijting aan de bestuurders*. Voorstel tot besluit (2de stemronde): _De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders, voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016._ 5. *Kwijting aan de commissaris.* Voorstel tot besluit (3de stemronde): _De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016._ 6. *Ontslag bestuurder - benoeming bestuurders.* De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het ontslag van PDSConsulting bvba, met als vaste vertegenwoordiger Paul Desender en van het ontslag van LDS NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Desender. 6.1 Benoeming bestuurder Voorstel tot besluit (4de stemronde): _De algemene vergadering benoemt de heer Luc Desender ( 22/05/1964), wonende te Veumedreef 1, 8020 Waardamme, als bestuurder voor een duur van zes (6) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering over het boekjaar 2023._ _7. _*Bezoldiging bestuurders * Voorstel tot besluit: (5de stemronde) _De algemene vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurders een onbezoldigd karakter heeft. _ _8. _*Bezoldiging commissaris * Voorstel tot besluit: (6de stemronde): _De algemene vergadering beslist dat het mandaat van de commissaris een bezoldigd karakter heeft, de bezoldiging bestaat uit een jaarlijks ereloon ten bedrage van 39.700,00 EUR. _ _9. _*Kwijting aan de gerechtsmandatarissen * Voorstel tot besluit: (7de stemronde) _Na beraadslaging beslist de vergadering unaniem om algehele kwijting te verlenen aan de heren Patrick D'Helft, Patrick Coulier en Bertin Pouseele voor alle handelingen die zij hebben verricht in het kader van de door hen uitgeoefende mandaten en/of functies gedurende de duur van hun mandaat/functie (vanaf 26 december 2013 tot het in kracht van gewijsde treden van het homologatievonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oostende dd. 22 april 2014)._ _10. _*Kennisname van de mogelijkheid tot aflossing van de B-aandelen vanaf 12 oktober 2017 tot en met 11 april 2018 conform artikel 18.2 op voorwaarde dat artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen gerespecteerd wordt. * De voorstellen van besluit kunnen geldig worden aangenomen met gewone meerderheid van de stemmen ongeacht het aantal aanwezigen. Er is overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de respectievelijke punten van de bovenstaande agenda. *Wijziging van de agenda - *Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op 12 juni 2017 aan de vennootschap worden gericht. Per brief op de maatschappelijke zetel of per mail aan office@electrawinds.eu. Dergelijk verzoek zal enkel geldig zijn indien, op de datum waarop de Vennootschap het verzoek ontvangt, het vergezeld is van een document dat het bezit aantoont van het hierboven vermelde deelnemingspercentage. Voor aandelen op naam moet dit document een certificaat zijn van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap. Voor gedematerialiseerde aandelen moet dit document een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest zijn waaruit blijkt dat de aandelen op een of meer rekeningen van de rekeninghouder of vereffeningsinstelling zijn ingeschreven.In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op 16 juni 2017 een aanvullende agenda. Voor meer informatie over voornoemde rechten en de uitoefeningswijze wordt verwezen naar de website van de vennootschap. (http://ewi.electrawinds.be/annual-general-meetings.asp [1]) *Toelatingsformaliteiten - *Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, is het recht van een aandeelhouder om te stemmen in persoon, via een lasthebber of, voorafgaandelijk aan de vergadering, per brief, onderworpen aan het vervullen van de hieronder beschreven formaliteiten: de registratie van de eigendom van aandelen op naam van de aandeelhouder op 16 juni 2017, om 24.00 uur (Belgische tijd) (de "*Registratiedatum*"), op de volgende wijze: - voor *aandelen op naam*, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap; of - voor *gedematerialiseerde aandelen*, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen hun financiële instelling - erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling - te verzoeken om een attest af te leveren dat het aantal gedematerialiseerde aandelen vermeldt dat op de Registratiedatum door de aandeelhouder wordt gehouden bij de financiële instelling en om zulk attest rechtstreeks te zenden naar Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Oostende (e-mail: office@electrawinds.eu) en dit ten laatste op 24 juni 2017; Enkel personen die op de Registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap zijn, zullen het recht hebben om aan de Vergadering deel te nemen en er te stemmen. *Stemming per brief - * Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap kan elke aandeelhouder per brief stemmen voor de Vergadering. De stem moet worden uitgebracht op het formulier dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. Het formulier om per brief te stemmen is beschikbaar op de website van de Vennootschap (http://ewi.electrawinds.be/annual-general-meetings.asp [1]).Ten laatste op 24 juni 2017 om 11.00u (Belgische tijd) moet het ondertekend volmachtformulier Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Oostende (e-mail: office@electrawinds.eu) bereiken. *Aanwijzing van volmachtdragers - *Elke aandeelhouder mag zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmachtdragers toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.Voor de aanwijzing van een volmachtdrager moet het formulier worden gebruikt dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. Het volmachtformulier is tbeschikbaar op de website van de Vennootschap (http://ewi.electrawinds.be/annual-general-meetings.asp [1]) Ten laatste op 24 juni 2017 om 11.00u (Belgische tijd) moet het ondertekend volmachtformulier Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Oostende (e-mail: office@electrawinds.eu) bereiken.De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. *Terbeschikkingstelling van documenten - *Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 5 juni 2017 op de website van de vennootschap (http://ewi.electrawinds.be/annual-general-meetings.asp [1]) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel en/of gratis een kopie verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen elektronisch worden verstuurd per e-mail naar office@electrawinds.eu. *Mededelingen aan de Vennootschap en hulplijn - *Voorafgaande schriftelijke vragen over agendapunten worden schriftelijk of elektronisch gericht naar, Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Oostende België (e-mail: office@electrawinds.eu ). De vennoootschap dient uiterlijk 24 juni 2017 om 11 uur in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen. Voor meer informatie over voornoemde rechten en de uitoefeningswijze wordt verwezen naar de website van de vennootschap. (http://ewi.electrawinds.be/annual-general-meetings.asp [1]) *Identificatie en vertegenwoordigingsbevoegdheid* - De natuurlijke personen

die willen deelnemen aan de Vergadering in hun hoedanigheid van eigenaar van effecten, lasthebber of vertegenwoordiger van een rechtspersoon dienen hun identiteit te kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de Vergadering. De vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen bovendien de documenten te overhandigen die hun hoedanigheid van vertegenwoordiger of bijzondere lasthebber aantonen. Deze documenten zullen worden gecontroleerd onmiddellijk voor de aanvang van de Vergadering. *Rechten van houders van obligaties, warrants of certificaten - *Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap de Vergadering bijwonen met raadgevende stem. Daarvoor moeten zij dezelfde formaliteiten naleven als deze die van toepassing zijn op de eigenaars van aandelen en die hierboven worden beschreven. _De raad van bestuur_

