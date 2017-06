Wochenausblick: DAX & Co mit neuem Rekord. Briten und EZB im Fokus.

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die deutschen Indizes beendeten die Woche mit neuen Allzeithochs. Die positive Stimmung bekam zwar kurzzeitig einen Dämpfer als die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden. Dennoch nimmt der DAX® nun Kurs auf die 13.000 Punktemarke.

Zu den Wochengewinnern im DAX® zählten die beiden Versorger E.On und RWE (Spekulationen um Verkauf ihrer Beteiligungen an Uniper bzw. Innogy). In der zweiten Reihe glänzten unter anderem Bet at Home (Dividendenerhöung), Hamburger Hafen (positiver Analystenkommentar), Lanxess (Einstieg von Warren Buffet) und SMA Solar (positiver Ausblick auf das Gesamtjahr).

Der Euro/Dollar-Wechselkurs kratzt zum Wochenschluss an der Oberkante des seit Mitte Mai gebildeten Seitwärtstrends. Gold konnte die Hürde bei 1.270 US-Dollar geringfügig überwinden. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen zeigte sich derweil im Wochenverlauf erneut schwächer.

In der kommenden Woche stehen die Sitzung der EZB sowie die britischen Parlamentswahlen im Fokus der Investoren.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche stehen nur wenige Unternehmenstermine im Kalender. Sow laden Brenntag, Jenoptik, Rhön Klinikum, Scout24, Stada Arzneimittel, Tele Columbus und Uniper zur Hauptversammlung. Zudem steht die Aktie von Heidelberger Druck im Fokus. Zum einen werden Quartalszahlen vorgelegt. Zum anderen wird Konzernchef Rainer Hundsdörfer - seit rund einem halben Jahr im Amt - seine Strategie vorstellen.

3 Charttechnische Signale

Aurubis - Ausbruch aus der Darvas-Box

- Ausbruch aus der Darvas-Box Medigene - Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend

- Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend Siemens - MACD long.

Titel wie BMW, Fresenius und Münchener Rück bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

05.06.: Pfingstmontag - zahlreiche Börsen sind geschlossen

05.06.: Deutschland - Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Mai

05.06.: USA - Auftragseingang Industrie, April

07.06.: Europa - BIP Euro-Zone Q1, zweite Schätzung

08.06.: Großbritannien - Parlamentswahlen

08.06.: Europa - EZB-Ratssitzung - Bekanntgabe des Zinsentscheids (13:45), PK mit EZB-Präsident Draghi (14:30)

08.06.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis 3. Juni

11.06.: Frankreich - Parlamentswahl

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 13.080 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.500/12.59012.680/12.780/12.835 Punkte

Der DAX® schob sich zum Wochenschluß über die Hürde bei 12.780/12.835 Punkten. Damit eröffnet sich aus technischer Sicht Potenzial bis 13.080 Punkte (161,8%-Retracementlinie). Kippt der Index hingegen wieder unter 12.780/12.835 Punkte droht ein Rücksetzer bis 12.700 Punkte. Die Bullen scheinen allerdings am Drücker!

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 11.05.2017 - 02.06.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.06.2011 - 02.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 54,70 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 95,93 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.06.2017; 17:41 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 29,37 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 18,27 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.06.2017; 17:42 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes DAX®-Produkt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

