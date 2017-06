Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Electrawinds SE / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung Electrawinds SE: Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 31 mei 2017 2017-06-02 / 17:23 Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. *Electrawinds SE* *Fortstraat 27* *8400 Oostende* Rechtspersonenregister Gent Ondernemingsnummer 0449.826.315 *Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders* *gehouden op 31 mei 2017* Op woensdag 31 mei 2017 om 11 uur wordt de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Electrawinds SE, met maatschappelijke zetel te Fortstraat 27, 8400 Oostende ingeschreven in het register van rechtspersonen onder 0449.826.315(hierna de "Vennootschap"), gehouden te Fortstraat 27, 8400 Oostende. De vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de heer Guy De Clercq. De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering Luc Desender. Er worden geen stemopnemers benoemd. A. UITEENZETTING De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers met het oog op de samenstelling van de vergadering: 1. Bijeenroeping De bewijzen van de oproepingen verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers werden voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, 28 april 2017 en in De Tijd 29 april 2017 is. De tekst van de agenda evenals de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven documenten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.electrawinds.be) sinds 30 april 2017 met uitzondering van het jaarverslag, de jaarrekening, het verslag van de commissaris en het verslag van de Raad van Bestuur, Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven en e-mails vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd door middel van een brief of een e-mail d.d. 12 april 2017 aan de houders van aandelen op naam, aan de houders van warrants op naam alsook aan de bestuurders en de commissaris. De volgende bestuurders zijn in persoon aanwezig: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PDS Consulting, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul Desender; - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clercus, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guy De Clercq; - de naamloze vennootschap LDS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Desender; - de naamloze vennootschap Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Rudi Vander Vennet; 2. Verificatie van de aanwezigheden Het bureau bevestigt dat de statuten werd nageleefd met het oog op de deelname tot de algemene vergadering en de diverse stavingstukken (inclusief bankattesten, volmachten) blijven in de archieven van de Vennootschap bewaard. 3. Lijst van de aanwezigheden Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen, alsmede het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen. Het origineel van de aanwezigheidslijst zal, na ondertekening door de Voorzitter, de secretaris en , aan deze notulen worden gehecht en worden bewaard in de archieven van de Vennootschap. De volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Er hebben zich voor deze vergadering geen warranthouders als dusdanig aangemeld. 4. Geldige samenstelling De vergadering besluit geldig te zijn opgeroepen en samengesteld en dat ze bijgevolg geldig kan beraadslagen en besluiten. Het kapitaal van de vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door 54.275.318 aandelen. De Voorzitter stelt vast dat er volgens de aanwezigheidslijst 6.597.563 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dit is 12,16 % van het totaal aantal aandelen. Voor de vergadering is er geen aanwezigheidsquorum vereist. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Om geldig te worden aangenomen moet elk voorstel een gewone meerderheid van de stemmen behalen. De Voorzitter geeft tot slot mee dat er geen verzoeken werden ontvangen van aandeelhouders om bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit op te nemen in de agenda van de vergadering. B. BESLUIT, BERAADSLAGING EN STEMMING De Voorzitter neemt kennis van het feit dat de Raad Van Bestuur de Algemene Vergadering wenst te onderbreken. De Raad van Bestuur beslist om de Algemene Vergadering te verdagen naar 30 juni 2017. Bijgevolg vervalt agendapunt 1 tot en met 6. De Algemene Vergadering beslist unaniem om de andere agendapunten ook te behandelen op de volgende algemene vergadering. _________________________ De Voorzitter Clercus BVBA Vertegenwoordigd door Guy De Clercq __________________________ Secretaris Luc Desender

