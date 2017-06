Die gesetzliche Krankenversicherung profitiert von der günstigen Wirtschaftslage: So haben allein die Ersatzkassen, die einen Großteil der Versicherten in Deutschland betreuen, im Jahr 2016 einen Überschuss von insgesamt rund 343 Millionen Euro erzielt, wie es laut "Spiegel" in Branchenkreisen heißt. Allerdings steigen die Ausgaben weiter: Durchschnittlich mussten die Ersatzkassen 3.029 Euro pro Versicherten aufwenden - und damit rund 3,66 Prozent mehr als im Vorjahr.