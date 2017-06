Liebe Leser,

Ford hat ein schwaches 1. Quartal hinter sich. Der Umsatz stieg zwar um 3,8%, der Gewinn brach jedoch um 35% ein. Belastet haben hohe Investitionen in die Zukunft, Kosten für Rückrufaktionen sowie negative Wechselkurseffekte. Der Absatz sank ebenfalls um 1% auf 1,7 Mio Fahrzeuge. Lediglich in Südamerika und Europa, speziell in Deutschland, hat Ford mehr Autos verkauft. Entsprechend investiert der Konzern jetzt 600 Mio € in den Standort Saarlouis, wo der erfolgreiche Focus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...