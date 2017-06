=------------------------------------------------------------------------------- Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Gegenüber dem am 3.4.2017 veröffentlichten Jahresfinanzbericht 2016 wurde auf Seite 170 die Erklärung des Vorstandes gemäß § 82 Abs 4 Börsegesetz um den Jahresabschluss der RHI AG ergänzt. Hiermit gibt die RHI AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 82 Abs. 4 BörseG Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 02.06.2017 Veröffentlichungsort: http://www.rhi-ag.com/internet_de/investor_relations_de/Financial_reports_Channe l_de/ Rückfragehinweis: Gegenüber dem am 3.4.2017 veröffentlichten Jahresfinanzbericht 2016 wurde die Überschrift am Cover von "Geschäftsbericht 2016" auf "Jahresfinanzbericht 2016" geändert sowie folgender Satz auf Seite 170 im Kapitel "Erklärung des Vorstandes gemäß § 82 Abs 4 Börsegesetz", das nur den Konzernabschluss beinhaltete, ergänzt: "Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte Jahresabschluss der RHI AG ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage des Unternehmens vermittelt, dass der Lagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Unternehmens so darstellt, dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage entsteht, und dass der Lagebericht die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten beschreibt, denen das Unternehmen ausgesetzt ist." Der adaptierte Jahresfinanzbericht 2016 steht ab sofort auf der Homepage www.rhi-ag.com unter Investor Relations / Finanzberichte als Downloads zur Verfügung. RHI AG Investor Relations Mag. Simon Kuchelbacher, CIIA Tel: +43-1-50213-6676 Email: simon.kuchelbacher@rhi-ag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

