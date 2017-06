Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) -



Der führende niederländische Kommunikationsanbieter KPN und der preisgekrönte Kundenengagement-Anbieter Content Guru haben die Erneuerung ihrer storm®-Partnerschaft für weitere fünf Jahre bekanntgegeben.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/518502/KPN_Logo.jpg )



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/518500/Content_Guru_Logo.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/518501/KPN_Content_Guru.jpg )



Seit 2012 ist die storm-Plattform für KPN die Cloud-Kontaktzentrumslösung der Wahl in den Beneluxländern. Sie bietet eine charakteristische Kombination aus hoher Skalierbarkeit, Multichannel-Kontakt-Routing und Communications Integration, um die Interoperabilität von bestehenden Systemen zu gewährleisten. Durch die Partnerschaft nutzen mittlerweile 100 Kunden in der Region die Plattform, einschließlich weltweit führende Marken wie Chubb, Fleurop Interflora und Sodexo.



Durch die Vertragserneuerung werden KPN und Content Guru auf ihrem bestehenden Cloud-Kontaktzentrumsportfolio aufbauen sowie neue und vielverprechende storm-Möglichkeiten im Beneluxmarkt einführen, beispielsweise die Integration von erweitertem WFM (Workforce Management), weitere WebRTC-basierte Lösungen und künstliche Intelligenz (KI).



Michael van den Brink, Country Manager für Content Guru Benelux, sagte: "Es waren sehr erfolgreiche erste fünf Jahre mit storm in Benelux. Die Beziehung ermöglicht es uns, zusammenzuarbeiten, um schnell neue Technologien und Möglichkeiten bereitzustellen, die Kunden in der Region benötigen. Die schnelle Bereitstellung in Kombination mit der reichhaltigen Funktionalität und Skalierbarkeit der Plattform gibt uns eine starke Position auf dem Markt und wir sind begeistert von dieser engen Arbeitsbeziehung."



Alphons Evers, Data & Applications Director bei KPN, kommentierte:



"Die Beziehung zwischen KPN und Content Guru besteht seit einiger Zeit und ist sehr erfolgreich. Die Services der storm-Plattform und die Zusammenarbeit mit Content Guru sind eine hervorragende Ergänzung unseres Serviceangebots für den Kontaktzentrumsmarkt. Content Guru bietet unseren Kunden eine zukunftssichere Plattform mit einer Reihe von zusätzlichen Services, die implementiert werden können, wann und wo sie benötigt werden. KPN kann storm-Services im Rahmen eines flexiblen Lizenzmodells anbieten und von der Skalierbarkeit einer verlässlichen Cloud-Plattform profitieren.



Sean Taylor, CEO von Content Guru und der Redwood Technologies Group, kommentierte: "Der Benelux-Markt ist einer der weltweit hochentwickeltsten Erstanwender von Cloud-Kontaktzentren und Kundenengagement-Hubs. Er ist ein sehr wichtiger Indikator für globale Trends und ist hochinnovativ und anspruchsvoll. Wir sind erfreut, mit KPN am Erreichen der Führungsposition in der Region zusammengearbeitet zu haben, und freuen uns darauf, auf diesem Erfolg in den nächsten fünf Jahren aufzubauen.



OTS: KPN and Content Guru newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126849.rss2



Pressekontakt: Madeleine Keenan, Marketing Executive, +44(0)1344-852350, press@contentguru.com