Ohne die Flüchtlingskrise, den Brexit und das Erstarken der Rechtsparteien in Europa, würde es nun nicht Schlag auf Schlag in Richtung Vollintegration Europas gehen. Interessant zu beobachten, was sich auf politischer Ebene entwickelt. Nach dem G7-Treffen in Taormina war in der Deutschen Presse mal wieder "Trump-Bashing" angesagt. Grund: Er hatte es erneut gewagt, die Wahrheit zu sagen. Nämlich, dass die USA für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...