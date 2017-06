Erfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Spannung bis zur letzten Sekunde, doch am Ende konnte sich die 6d des Erasmus Gymnasiums aus Grevenbroich (NRW) gegen drei andere Klassen durchsetzen und ist "Die beste Klasse Deutschlands" 2017. Am heutigen Superfinal-Samstag hat für die Schüler vom Niederrhein alles gepasst. "Das ist der Wahnsinn! Wir sind sehr stolz und freuen uns über diese große Ehre. Jetzt wird aber erstmal gefeiert und dann geht es in den Flieger nach Madrid auf Klassenfahrt!"



Mit Teamgeist, jeder Menge guter Laune und Lisa und Leonard in der "Ersten Reihe" konnte sich die 6d gegen die R6c der Helmut-Rau-Schule aus Mainhardt (Baden-Württemberg), die 7b des Gymnasiums Kirchseeon (Bayern) und die 7/2 des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums aus Königs Wusterhausen behaupten. Doch bis zum Schluss blieb es spannend: Bei einem Stand von 19 zu 19 Punkten nach der letzten Frage der Finalrunde brachte erst eine Entscheidungsfrage das eindeutige Ergebnis. Klassenlehrer Tim Heidemann, der im Studio mitfieberte, ist begeistert: "Wir sind ein cooler Haufen und haben die Bude gerockt!"



Moderator Malte Arkona begrüßte im Superfinale auch prominente Gäste, die die Schulbank längst hinter sich gelassen haben. Ralph Caspers, Bürger Lars Dietrich und Marti Fischer unterstützten die Finalisten - ob bei ungewöhnlichen Experimenten oder Aktionsspielen. Schauspielerin und Moderatorin Jeannine Michaelsen meldete sich während der Sendung mit spannenden Quizfragen aus Madrid. Und Mark Forster sorgte musikalisch für noch mehr Stimmung im Studio.



1.440 Klassen der Stufen 6 und 7 hatten sich für die Jubiläumsstaffel von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) beworben. Doch nur 32 Schulklassen haben es in die Wochenshows von Deutschlands größtem Schülerquiz geschafft, das in diesem Jahr mit bis zu 34,4 Prozent* Marktanteil in der Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen die höchsten Quoten aller bisherigen Staffeln erzielte. Als Hauptgewinn winkte diesmal eine Klassenfahrt nach Madrid.



Anlässlich der 10. Staffel zeigt Das Erste morgen, 4. Juni, um 11:00 Uhr "Die beste Klasse Deutschlands: Jubiläumssendung". Die Zuschauer können sich auf viele unterhaltsame Aktionen freuen, denn prominente Gäste versuchen sich an Experimenten der vergangenen zehn Jahre. Neben der 6d des Erasmus Gymnasiums, Ralph Caspers und Jeannine Michelsen sind die YouTube-Stars "Die Lochis", Comedian Michael Kessler und ARD-Moderator Sven Lorig im Studio dabei.



Der Kinderkanal von ARD und ZDF feiert in diesem Jahr nicht nur die 10. Staffel der erfolgreichen Show, sondern auch 20. Geburtstag. "Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und der ARD. Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Wolfgang Lünenschloß und Annekatrin Wächter. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.



Weitere Informationen, Fotos sowie Wissenswertes rund um die Sendung "Die beste Klasse Deutschlands" finden Sie auf diebesteklassedeutschlands.de und auf kika-presse.de in der Rubrik "Presse Plus". Audio-/Video-Clips stehen auf Nachfrage bereit.



*Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope 6.1; Fact: MA in %, Basis: Kinder 3-13 Jahre, "Die beste Klasse Deutschlands" bei KiKA (08.05.-02.06.2017, mo-fr, 19:25/19:30 Uhr), hier: Sendung vom 09.05.2017, Stand: 03.06.2017, Daten vom 31.05.-02.06.2017 vorläufig gewichtet, KiKA Markt- und Medienforschung.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Picture Puzzle Medien Ansprechpartner: Ulrike M. Schlie und Torsten Maassen Tel.: +49 221.5000-3912 E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.de



Weitere Informationen: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Gothaer Straße 36 99094 Erfurt Tel.: +49 361.218-1827 kika-presse.de