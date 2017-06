Wegen Gewittern und Starkregen ist es am Samstag zu Flugausfällen und Verspätungen am Frankfurter Airport gekommen. Fluggäste sollten "ausreichend Zeit für die Anreise" einplanen und sich möglichst früh vor Abflug am Check-in-Schalter einfinden, teilte die Flughafengesellschaft am Samstagnachmittag mit.

Der Deutsche Wetterdienst warnte unterdessen vor schweren Gewittern im Westen und in der Mitte Deutschlands, zum Samstagabend auch im Osten. Abends käme im Südwesten zudem gewittriger Starkregen auf, der sich nordostwärts ausbreite. Betroffen sind demnach Teile der Bundesländer Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz.