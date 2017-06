Wenige Tage vor der Parlamentswahl schlagen Terroristen im Londoner Kneipenviertel zu. Die Menschen vor Ort können es nicht fassen. Handelsblatt-Reporterin Katharina Slodczyk hat mit den Zeugen gesprochen.

Sie hatten gerade eine Kneipe verlassen und überlegten, in welche Richtung sie zum nächsten Geldautomaten gehen müssten: "Da hörten wir einige Meter entfernt Polizisten brüllen: Rennt, bringt Euch in Sicherheit", erzählt Morgan, eine Studentin aus dem Süden von London. Ihre Freundin Holly ergänzt: "Als wir um die Ecke bogen, sahen wir, wie schon Dutzende von Menschen panikartig und mit erhobenen Händen wegliefen. Wir haben uns angeschlossen." Auch am Morgen danach können sie die Situation noch nicht so richtig fassen: "Es war wie in einem Film, wie in einem schlechten Film", sagt Morgan leise.

Die beiden Frauen waren unter den Hunderten von Kneipen- und Restaurantbesuchern südlich der London Bridge, als der zweite Terroranschlag innerhalb von noch nicht mal zwei Wochen Großbritannien erschütterte. Erst raste ein weißer Transporter auf der Brücke in Passanten und steuerte dann auf den Borough Market zu - eine Markthalle mit vielen Restaurants, Bars und Pubs drumherum. Dort verließen die drei Attentäter das Fahrzeug und gingen nach Berichten von Augenzeugen mit Messern auf Menschen los. Bewaffnete Polizisten erschossen die Männer acht Minuten, nachdem die ersten Alarmmeldungen über die Angriffe bei der Polizei eingegangen waren.Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach am Sonntagmorgen von einem "feigen Terroranschlag". Behörden gaben die Zahl der Todesopfer mit sieben an. Zudem seien knapp 50 Menschen verletzt worden und würden in Krankenhäusern behandelt. Die großen Parteien, die konservativen Tories und die Labour-Partei, kündigten an, ihren Wahlkampf vorerst zu unterbrechen. Am Donnerstag wählen die Briten eigentlich ihr neues Parlament. Khan sprach sich dagegen aus, den Urnengang zu verschieben: Die Terroristen "wollen uns von einer ...

