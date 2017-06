04.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Globale Aktien Die aktuelle Aufwärtstendenz der globalen Aktienindizes hielt auch in der letzten Woche an. Der FTSE All World Index stieg um 0,3%. Der US-Leitindex legte 0,6% zu und erzielte ein neues Allzeit-Hoch. Der Zugewinn seit Jahresbeginn beträgt 9%. Der FTSE Emerging Market Index gab hingegen leicht nach (-0,6%). Die Abschwächung der Energie- und Rohstoffpreise wirkte vor allem negativ auf die Leitindizes in Russland und Brasilien. Auch der chinesische Aktienmarkt schwächte sich ab. Der...

