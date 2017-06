04.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Marktanalyse Österreich Wiener Börse: Die unter den Erwartungen gelegenen OPEC- Förderkürzungen drückten zu Beginn der Handelswoche auf die Stimmung. Zusätzlich fehlte es nach den Feiertagen in den USA und Großbritannien am Montag an internationalen Impulsen. Nach einem kurzen Ausflug über die 3.200-Punkte-Marke am Freitag, verlor der ATX 1,8%. In Wien neigte sich diese Woche mit der Immobilienbranche auch die Berichtssaison langsam dem Ende zu. Obwohl alle Immobilienunternehmen von der...

Den vollständigen Artikel lesen ...