Die YOC AG hat am Dienstag, 30.05.2017 den Bericht für das erste Quartal 2017 veröffentlicht. Vorläufige Umsatzzahlen hatte das Unternehmen bereits Ende März bekannt gegeben. So stieg der Umsatz im Zeitraum Januar bis März um 36,3% auf 3,09 Mio. € und zeigt, dass die Umsatzdynamik gegenüber 2016 (+22,9%) nochmal erhöht werden konnte. Hintergrund der sehr starken Entwicklung ist neben der zunehmenden Bedeutung des programmatischen Werbeformats (1/3 in Q1 2017 vs. 12% Umsatzanteil in Q1 2016) insbesondere auch die Entwicklung innovativer, skalierbarer und plattformunabhängiger Ad-Tech Produkte. Hierbei macht sich auch die zunehmende Transformation zum produktbasierten Mobile Advertising Anbieter positiv bemerkbar, in Folge dessen sich auch die Rohertragsmarge in den vergangenen Quartalen stetig verbessern konnte. Lag diese im ersten Quartal 2015 noch bei 31,5%, konnte diese bis zuletzt auf 39,5% im vierten Quartal 2016 bzw. 35,2% im vergangenen Quartal gesteigert werden. Das EBITDA verbesserte sich im ersten Quartal 2017 in Folge der erhöhten Rohmarge bei leicht rückläufigen Kosten von -0,44 Mio. € auf -0,12 Mio. €. Das EBIT verbesserte sich leicht überproportional auf -0,19 Mio. € (vj. -0,54), insbesondere durch den Wegfall von Wertminderungen auf Immaterielle Vermögenswerte im Vorjahr.



Die ganze Einschätzung (Erststudie) zur YOC Aktie können Sie hier kostenpflichtig downloaden: Download