FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.343 EUR

WWY1 XFRA VGG2921V1067 E-COMMODITIES HOLDINGS 0.010 EUR

PU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.080 EUR

PE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.018 EUR

NMM XFRA US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.045 EUR

MRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.172 EUR

LC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.490 EUR

GRUA XFRA US36847Q1031 GEELY AUTO.H.ADR/20 HD-02 0.275 EUR

Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.303 EUR

ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.103 EUR

ZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.259 EUR

CLF XFRA US16939P1066 CHINA LIFE INS.CO. ADR/5 0.155 EUR

NC2A XFRA US1261321095 CNOOC LTD. ADR/100 HD-,02 2.640 EUR

BY6A XFRA US05606L1008 BYD CO. LTD ADR/2 YC 1 0.049 EUR

M09 XFRA PTMEN0AE0005 MOTA-ENGIL INH. EO 1 0.130 EUR

K7A XFRA KYG525741032 KINGDOM HLDGS LTD HD-,01 0.006 EUR

EZQ XFRA KYG210961051 CHINA MENG.D.REG S HD-,10 0.012 EUR

9AE XFRA KYG025011076 AMBER ENERGY LTD HD-,10 0.003 EUR

QF8 XFRA ID1000102304 MANDALA MULTIFIN. RP100 0.010 EUR

EYW XFRA FR0010096479 BIOMERIEUX O.N. 1.000 EUR

VIS XFRA ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 0.870 EUR

JYS1 XFRA DK0010307958 JYSKE BK A/S NAM. DK 10 0.753 EUR

M4B XFRA CNE1000002M1 CHINA MERCHANTS BK H YC 1 0.097 EUR

8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.216 EUR

SHN XFRA BMG8063F1068 SHANGRI-LA ASIA HD 1 0.009 EUR

GLV XFRA BMG3939X1002 GLORIOUS SUN ENT. HD-,10 0.004 EUR

KB9 XFRA BE0003867844 KBC ANCORA INH. O.N. 2.130 EUR

UIA XFRA AT0000816301 UNTERN.INVEST 0.350 EUR

OSQ XFRA GRS091103002 METKA IND.-CON.NA EO 0,32 0.150 EUR

1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.045 EUR

7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.178 EUR

8BO XFRA SG9999015267 BOC AVIATION LTD. 0.106 EUR

1OV XFRA KYG2119Q1091 CHIN.ELEC.OPT.VAL.U.H.CO. 0.002 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.158 EUR