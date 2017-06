Aktie im Fokus - Continental

"Continental - Reifen, neuester Stand" so hieß es früher in der TV-Werbung. Und in der Tat dürften die meisten Continental noch als reinen Reifenhersteller kennen. Allerdings haben die Hannoveraner bereits in den 1990er Jahren damit begonnen sich neu auszurichten und damit zukunftsfest zu machen. Zwar ist auch heute das Reifengeschäft noch sehr wichtig für das Unternehmen, allerdings gewinnt das Technologie-Geschäft mit Bremssystemen, Fahrdynamikregelungen oder Luftfedersystemen immer mehr an Bedeutung.

Dies gilt umso mehr, da man hier Alleinstellungsmerkmale erarbeiten und sich so dem Preisdruck der großen Autobauer ein wenig entziehen konnte. Vor diesem Hintergrund erscheint die Aktie mit einem KGVe von unter 13 zurzeit noch immer sehr günstig bewertet zu sein.

flatex-select

Long: DE000MF1G575 Morgan Stanley Faktor 2 CON

Short: DE000MF1HNX6 Morgan Stanley Faktor 2 CON

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/