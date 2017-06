Aktie im Fokus - Nemetschek

Nemetschek ist ein Anbieter von Softwarelösungen für Architekten und einer der Überlebenden des Neuen Marktes. Dabei hat das Management der Gesellschaft aus den turbulenten am einstigen Neuen Markt gelernt und ist heute sehr konservativ, ja zum Teil vielleicht zu konservativ. So verweigert sich Nemetschek als eines von wenigen Software-Unternehmen komplett der Cloud und bietet seine Lösungen auch weiterhin im altehrwürdigen Lizenz-Geschäftsmodell an.

Doch dies mit großem Erfolg, anscheinend sind Architekten nicht so begeistert von Mietmodellen. Alles in allem hat Nemetschek somit eine lukrative Nische gefunden und optimal besetzt. Daher spricht viel für die Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends, auch wen die Aktie aus fundamentaler Sicht mit einem KGVe von ca. 48 kein Schnäppchen mehr ist.

