Baierbrunn (ots) - Den TV-Moderator und Schauspieler Hugo Egon Balder lassen Auftritte auf der Theaterbühne altersbedingte Zipperlein vergessen. "Die Psyche kann einige physische Sachen beheben. Theaterspielen etwa ist eine absolute Therapie für mich", sagte der 67-Jährige dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" und betonte: "Auf der Bühne fehlt mir nichts." Das Thema Älterwerden beschäftigt Balder nach eigenen Angaben nur zu bestimmten Tageszeiten: "Tagsüber wenig, abends gar nicht, morgens mehr - wenn ich aufwache und es hier und da wehtut."



Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 6/2017 liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.



OTS: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52278 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52278.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de