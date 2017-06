Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Im Rahmen des von Rzeczpospolita und Parkiet - die einflussreichsten Medien in Polen - ausgerichteten Forums wurde Nuctech Warsaw als dynamischstes und innovativstes Klein- und mittelständisches Unternehmen von Polen ausgezeichnet. Das Forum fand im Konferenzsaal der Warschauer Börse in Warschau, Polen, statt, wo der stellvertretende Wirtschaftssekretär von Polen Bian Xiaohao, General Manager von Nuctech Warsaw, die Ehrenauszeichnung überreichte. Auf der Auszeichnung steht: Nuctech Warsaw Company Limited SP.Z O. O, das dynamischste Unternehmen, die Zukunft der polnischen Wirtschaft.



Unter der Federführung von Rzeczpospolita und Parkiet wurden zunächst 50 Unternehmen von 350 repräsentativen Klein- und mittelständischen Unternehmen in Polen ausgewählt. Die Top 50 wurden dann nach Umsatz, Profit, vermehrten Investitionen und anderen Aspekten der letzten drei Jahre bewertet, woraufhin die besten zehn einen Preis erhielten. Nuctech belegte den ersten Platz. Bian Xiaohao, General Manager von Nuctech Warsaw, sagte nach dem Meeting begeistert: "Diese Ehre kommt für uns auf jeden Fall als große Überraschung, denn sie ist nicht nur eine Befürwortung von Nuctech Warsaw, sondern auch von Nuctechs jahrelangem Unternehmensaufbau in Übersee."



Nuctech Warsaw wurde 2005 als erster Produktionsstandort von Nuctech gegründet und beschäftigt zu 90 % lokale polnische Arbeitnehmer. Nuctechs Produkte haben eine wichtige Rolle bei der Unterstützung Polens im Kampf gegen Schmuggel, der Effizienzsteigerung der Zollabfertigung und dem Schutz der Sicherheit von Land und Leuten gespielt. Bisher wurden in Polen sieben Fracht-/Fahrzeuginspektionssysteme und neun Röntgen-Inspektionssysteme installiert und das Unternehmen hat den Zollbehörden, der Grenzverteidigung und dem Luftverkehr in Polen fortschrittliche Wege zur Inspektion bereitgestellt.



Seit der Gründung von Nuctech Warsaw wurden die Sicherheitsprodukte des Unternehmens an 30 europäische Länder verkauft, einschließlich Schweden, Großbritannien, Tschechische Republik, Deutschland und mehr.



Die Produktionskapazität von Nuctech Warsaw wurde kontinuierlich erweitert und das Produktportfolio durchgängig ergänzt. Vor zwei Monaten wurde die Endprüfung von Nuctech Warsaws erstem CT-Fracht-/Gepäckinspektionssystem am Standort abgeschlossen, was belegt, das eine lokale Kapazität zur Produktion von CT-Systemen vorhanden ist.



Nuctech Warsaw, mit Sitz in Europa, möchte weiterhin seinen Reiz von "Designt in China, hergestellt in Europa" als Nuctechs Brückenkopf nach Europa präsentieren.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/518480/Bian_Xiaohao_accept ing_the_award.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/518481/The_honor_certificate.jpg



OTS: NUCTECH CO LTD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121200 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121200.rss2



Pressekontakt: Cheng Wei +86-138-1071-2545 chengwei@nuctech.com



Lu Lingnan +86-138-1162-1082 lulingnan@nuctech.com