Kimberly-Clark gehört zu den renditestärksten Dividenden-Aristokraten. Aber wenn eine Aktie, die seit über 25 Jahren kontinuierlich steigende Ausschüttungen verzeichnet, mit einer Rendite von 3% daherkommt, muss man an anderer Stelle Abstriche machen - in diesem Fall beim Wachstum. Das Geschäft mit Windeln (Huggies), Damenbinden (Camelia), Taschentüchern (Kleenex) und allerlei anderen Hygieneprodukten aus Papier ist zwar schwankungsarm, aber eben nicht sonderlich dynamisch.Doch das lässt sich verschmerzen, auch weil Kimberly-Clark nicht an "Aristokraten-Arthrose" leidet - anders als bei vielen Dividenden-Dickschiffen wird die Ausschüttungsquote nicht überstrapaziert. Aktuell liegt der Drei-Jahres-Payout mit 86% zwar...

