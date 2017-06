FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.587 EUR

C5S XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 0.160 EUR

C5S1 XFRA US1248571036 CBS CORP. A DL -,001 0.160 EUR

BZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.151 EUR

4B3 XFRA US0893021032 BIG LOTS DL-,01 0.222 EUR

BOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.649 EUR

ADP XFRA US0530151036 AUTOM. DATA PROC. DL -,10 0.507 EUR

ANL XFRA US0326541051 ANALOG DEVICES INC.DL-166 0.400 EUR

A3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 0.178 EUR

JEP XFRA NO0010310956 SALMAR ASA NK -,25 1.262 EUR

KOU XFRA KYG532241042 KWG PROPERTY HOLDG HD-,10 0.067 EUR

C4S1 XFRA KYG216771363 CHINA ST.CONSTR.INTL CON. 0.021 EUR

4OJ XFRA KYG0539C1069 ASIA CEMENT CH.HO. HD-,01 0.004 EUR

2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.356 EUR

EVI XFRA HK0165000859 CHINA EVERBRIGHT LTD 0.057 EUR

RZW XFRA GA0000121459 TOTAL GABON S.A. DL 17 4.030 EUR

W7L XFRA FR0010340141 AEROP.DE PARIS SA INH.EO3 1.940 EUR

G5I XFRA FR0010263202 GROUP PAREF INH. EO 25 0.500 EUR

NGP XFRA FR0004154060 NETGEM S.A. 0.150 EUR

GTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.062 EUR

0WPA XFRA US92937A1025 WPP PLC ADR 5 2.026 EUR

BDG XFRA CNE100001SV1 BEIJING UR.C.D.+DEV.GRP H 0.013 EUR

GME XFRA DE0005495626 GERATHERM O.N. 0.500 EUR

H1Q XFRA CNE1000002D0 CHINA BLUECHEMICAL H YC 1 0.007 EUR

AZJ XFRA US0044461004 ACETO CORP. DL-,01 0.058 EUR

14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.125 EUR

S9Y XFRA CA82835P1036 SILVERCORP METALS INC. 0.007 EUR

PCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.237 EUR

M1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.073 EUR

4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.043 EUR

CY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.272 EUR

O7I XFRA BMG677421098 ONEBEACON INSUR. DL -,01 0.187 EUR

JHA XFRA AU000000JHX1 JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS 0.249 EUR

KG0A XFRA BMG2161E1113 CHINA SING.SOL.TECH.DL-01 0.008 EUR

8NX XFRA KYG6501M1050 NEXTEER AUTOMOT.GR.HD-,10 0.021 EUR