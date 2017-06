FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OPC XETR US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.676 EUR

VODJ XETR US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10 0.999 EUR

QYM XETR US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.349 EUR

FTE1 XETR US6840601065 ORANGE S.A. ADR EO 4 0.376 EUR

VFP XETR US9182041080 V.F. CORP. 0.374 EUR

KMY XETR US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.863 EUR

8GM XETR US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.338 EUR

GME XETR DE0005495626 GERATHERM O.N. 0.500 EUR