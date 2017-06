Am deutschen Aktienmarkt deutet sich heute ein verhaltener Start in die neue Handelswoche an. Vergangenen Freitag hatte der DAX allerdings noch einen kräftigen Satz nach oben gemacht und die Marke von 12.800 Punkten durchbrochen. Markus Horntrich, Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die weiteren Perspektiven. Weitere Themen im Morning Briefing: Dow Jones, Expedia, Alphabet, Apple und die Lufthansa.