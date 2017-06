Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 128 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus einer aktuellen Analyse seines Bewertungsansatzes, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer Studie vom Montag. In Erwartung einer weiterhin positiven Gewinndynamik des Triebwerkherstellers halte er aber an seinem Anlagevotum fest./edh/ag

ISIN: DE000A0D9PT0