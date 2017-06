Mexiko war lange das Traumland der Autobauer. Doch US-Präsident Trump hat mit seiner protektionistischen Agenda die Konzerne nervös gemacht. Warum Mercedes, BMW und Co. dennoch an ihren Investitionen festhalten.

In den Hügeln hoch über Mexiko-Stadt beherrscht der VW Käfer noch immer das Straßenbild. Der robuste Wagen mit Heckantrieb ist wie geschaffen für die steilen Gassen in Cuautepec. "Die neuen Autos verfügen nicht über dieselbe Kraft und kommen die Straßen hier nicht hoch", sagt der Taxifahrer Tomás. Bis 2003 wurde der legendäre "Vocho" im VW-Werk in Puebla gebaut. Auch wenn der deutsche Klassiker in den eleganten Vierteln im Stadtzentrum kaum noch zu sehen ist, die Mexikaner lieben "ihren" Käfer heiß und innig.

Heute fertigen die deutschen Autobauer modernere Wagen in Mexiko. Bei Audi in San José Chiapa läuft der Geländewagen Q5 vom Band. VW baut in Puebla den Jetta, den Beetle und den Golf Variant. Mercedes-Benz will noch in diesem Jahr gemeinsam mit Nissan sein Werk in Aguacalientes in Betrieb nehmen.

BMW errichtet derzeit in San Luis Potosí eine neue Fabrik mit Karosseriebau, Lackiererei und Montage. Ab 2019 soll hier der 3er BMW vom Band laufen. Rund eine Milliarde US-Dollar investieren die Münchner in das neue Werk, mindestens 1500 Arbeitsplätze sollen entstehen. "Mexiko hat über 40 Freihandelsabkommen unterzeichnet. Das macht das Land ...

