Nach erheblichen Verlusten will der angeschlagene Stromkonzern Steag Teile seines Tafelsilbers verkaufen. Dazu gehört die Fernwärme-Tochter. 49 Prozent will Steag zum Verkauf anbieten.

Es läuft derzeit nicht gut bei Steag. Der Stromkonzern ist angeschlagen - und sieht sich gezwungen Teile seines Geschäfts abzustoßen. So will das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an der Steag Fernwärme GmbH verkaufen, an der es bislang 100 Prozent hält. Bis zu 49 Prozent sollen abgeben werden.

Bereits Ende Mai ist die Frist ausgelaufen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...