Japan weiter auf Wachstumskurs

Die japanische Wirtschaft hält Kurs: In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres legte die Produktion gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent zu. Es war bereits das fünfte Quartalsplus in Folge, das gab es zuletzt 2005/2006. Angetrieben wurde die Konjunktur vor allem vom privaten Konsum und vom Außenhandel.



Japans Wirtschaft wird derzeit gestützt durch die stärkere Weltkonjunktur. Hilfreich könnte auch die anhaltende Schwäche der Landeswährung Yen sein, von der die japanischen Exporteure profitieren. Sollte die US-Notenbank ihre Zinsen schneller als erwartet erhöhen, dürfte dies den Yen unter Druck halten. In der langjährigen Betrachtung zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang: Ein gegenüber dem US-Dollar schwächerer Yen geht meist einher mit Gewinnen des japanischen Aktienindex Topix.

