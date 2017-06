Mega-Publicity für LottoGopher (WKN: A2DSAH)! Niemand Geringeres als Scott Disick, der laut Yahoo meistgesuchte männliche Promi des Jahres 2015 und Ex-Mann von Kourtney Kardashian, wirbt in einem neuen Videospot für den innovativen Glücksspielservice.

Unglaubliche 20 Millionen Follower hat Disick auf Instagram, rund 2,3 Millionen sind es auf Facebook. Der TV-Star und Unternehmer zieht derzeit die Massen an, wie es nur wenige schaffen. Der offensichtlich diese Nacht von ihm veröffentlichte Werbespot dürfte für LottoGopher ein Klingeln in den Kassen bedeuten, wie man es bis dato noch nicht erlebt hat. Insbesondere auch deshalb, da in den USA die Spielrunde um den auf 375 Millionen USD angewachsenen Powerball-Jackpot unmittelbar bevorsteht.

