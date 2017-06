Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)---Die Konjunktur in Deutschland und im Euroraum befindet sich nach Einschätzung institutioneller Investoren in Deutschland weiterhin im Boom. Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland steigt im Juni auf 39,2 (Vormonat: 36,9) Punkte, den höchsten Stand seit März 2015. Das liegt vor allem an der geradezu euphorischen Beurteilung der Konjunkturlage, deren Index auf ein Allzeithoch von 66,8 (61,3) Punkte zulegt. Dagegen sinkt der Index der Konjunkturerwartungen erstmals seit Februar, und zwar auf 14,5 (14,8) Punkte.

Der Konjunkturindex der Eurozone verbesserte sich auf 28,4 (27,4) Punkte, den höchsten Stand seit Juli 2007. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 36,0 (34,5) Punkte und der Index der Konjunkturerwartungen auf 21,0 (20,5) Punkte.

Im Boom befinden sich nach Meinung der 953 befragten Investoren auch Japan und Asien ohne Japan. Für die USA signalisiert der Index dagegen eine konjunkturelle Abkühlung. "Während sich der US-Präsident seiner Taten rühmt, sprechen die Anleger zunehmend ihr Misstrauen aus", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner das Ergebnis. Hübner wies darauf hin, dass die Erwartungen erstmals seit März 2016 wieder negativ seien. "Die US-Wirtschaft kühlt sich demnach ab, auch wenn die Allzeithochs am Aktienmarkt anderes vermitteln", schreibt Hübner in der Veröffentlichung.

