Klartext: Dialog Semi und Fresenius

Demnach ist der Anteil von BlackRock, Inc. an Dialog Semi am 2. Juni über die meldepflichtige Marke von 5% gestiegen. Zuletzt war der Anteil der Tsinghua University an Dialog Semi über 5% gestiegen (per 18. Mai, gemeldet am 22. Mai) und ebenfalls am 18. Mai war der Anteil von "Kleinwort Benson (Jersey) Trustees Limited" auf über 4% gestiegen (gemeldet am 24. Mai).

Letztere agieren laut Dialog Semi allerdings als Treuhänder des "Dialog Semiconductor Plc Employee Benefit Trust" - also sinngemäß als Treuhänder für die Angestellten des Unternehmens. Mithin handelt es sich dabei dann wohl um eine Form der Mitarbeiterbeteiligung. Immerhin fällt auf, dass die genannten Stellen ihre Beteiligung an Dialog Semi erhöht haben. Es geht hier um keine ganz großen Höhen der Beteiligung - aber "klein Vieh macht auch Mist", sozusagen.

Dialog Semi schaut natürlich auf Apple

Die Aktie von Dialog Semi hat sich nach den Turbulenzen im April gewissermaßen gefangen - doch das Niveau aus der Zeit vor dem Kurseinbruch am 10.11. April ist noch nicht wieder erreicht. Da gab es Bedenken wegen der zukünftigen Aufträge des Großkunden Apple. Wenn Apple niest, hat Dialog Semi einen Schnupfen, so könnte man sagen. Und die Entwicklung von Apple ist ein Faktor, den Dialog Semi selbst wohl kaum beeinflussen kann. Turbulenzen hin oder her: Auf Jahressicht liegt die Aktie in Euro gerechnet dennoch um rund 44% im Plus.

Die Fresenius-Aktie gehört zu den Papieren, bei denen neue Allzeithochs gewissermaßen in Reichweite sind - da weniger als 5% entfernt. Gerade wenn Sie sich den Chart der Aktie in einem längeren Zeitraum ansehen, zeigt sich bei Fresenius ein schöner Aufwärtstrend. Beispiel 5-Jahres-Sicht - da liegt die Performance bei beeindruckenden rund +210%.

Dabei sind die Dividendenzahlungen gar nicht berücksichtigt. Allerdings reißt einen die Dividendenrendite aktuell mit weniger als 1% nicht unbedingt vom Hocker. Was gab es denn zuletzt im operativen Geschäft für Neuigkeiten?

Fresenius: 5-Jahres-Performance von ca. +210%

Anfang Juni teilte Fresenius mit, dass man ein neues Generikum (sogenanntes I.V. Generikum) namens Azacitidin in den USA eingeführt habe. Dieses vergrößere das Angebot der Tochter Fresenius Kabi im Bereich "intravenös zu verabreichender Onkologie-Produkte in den USA." Letztes Jahr hatte Fresenius Kabi in den USA eine entsprechende Produktionsstätte erworben, dies ist wohl eine Auswirkung davon.

Hoffentlich ist dieses Medikament für die Patienten ein Vorteil - denn dann wäre es ein schönes Beispiel dafür, dass sich mit sinnvoller Arbeit Geld verdienen lässt und davon auch die Besitzer des Unternehmens = Aktionärinnen und Aktionäre profitieren können.

