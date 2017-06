Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 200 auf 194 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach jüngsten Marktbewegungen sowie der Auswertung der jüngsten Berichte im Versicherersektor habe er seine Ergebnisschätzungen überarbeitet, schrieb Analyst Ravi Tanna in einer Branchenstudie vom Dienstag. Beim Münchener Rückversicherer sorgten die Verluste aus Naturkatastrophen in den USA für ein schwächere Ergebnisse in der Schaden- und Unfallrückversicherung./ck/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0027 2017-06-06/12:48

ISIN: DE0008430026