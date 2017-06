Hamburg (ots) - Am 13. September findet mit dem Screening von "David Gilmour Live at Pompeii" ein einmaliges Musikspektakel statt. Hunderte Kinos weltweit präsentieren nur an diesem Tag den atemberaubenden Konzertfilm des Pink Floyd Stars auf der großen Leinwand - so auch CinemaxX in zwölf Standorten deutschlandweit. Tickets für das audiovisuelle Spektakel - präsentiert in MAXXIMUM 4K - gibt es unter www.cinemaxx.de/events (ab 12 EUR).



45 Jahre nachdem David Gilmour von Pink Floyd "Live At Pompeii" erstmals in dem legendären römischen Amphitheater aufgetreten ist, kehrte er für zwei spektakuläre Shows dorthin zurück. Die Auftritte im Rahmen seiner Tour zum Nr. 1-Album "Rattle That Lock" waren die allerersten Rockkonzerte mit Publikum in dieser atemberaubenden Kulisse. An zwei Abenden stand eine Menge von jeweils 2.600 Menschen exakt dort, wo die Gladiatoren im ersten Jahrhundert n. Chr. ihre Kämpfe ausgetragen haben.



"David Gilmour Live At Pompeii" enthält die Highlights aus beiden Shows, gefilmt in 4K vom Regisseur Gavin Elder und zeigt einen Künstler auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens! Dank MAXXIMUM 4K kommen die Fans bei CinemaxX auch in den vollendeten Genuss dieser gestochen scharfen, detail- wie kontrastreichen Bildexplosion! Das audiovisuelle Spektakel mit Lasereffekten, Pyrotechnik und einer riesigen kreisförmigen Leinwand, auf der speziell dafür hergestellte Filme ausgewählte Songs ergänzen, entfaltet seine Bildgewalt perfekt dank der Sony 4K Ultra HD Projektoren in den teilnehmenden CinemaxX Kinos.



Fans dürfen sich auf Songs aus Davids gesamter Karriere, ebenso wie auf zahlreiche Pink Floyd-Klassiker, darunter "One Of These Days", der einzige Song der Show, den die Band dort auch 1971 gespielt hat, freuen. Beide Konzerte enthielten auch sehr seltene Aufführungen von "The Great Gig In The Sky" vom Album "The Dark Side Of The Moon", das David nur selten als Solokünstler spielt.



Unter den gespielten Songs befinden sich auch die Titelstücke seiner Nr. 1-Alben: "Rattle That Lock" und "On An Island", ebenso wie andere Solostücke und Pink Floyd-Klassiker wie "Wish You Were Here" und "Comfortably Numb".



Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, Berlin, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Hamburg-Dammtor, Hannover, Magdeburg, Regensburg, Stuttgart SI-Centrum, Trier



Tickets für "David Gilmour Live At Pompeii" gibt es an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos und auf www.cinemaxx.de/events oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.



