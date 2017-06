Liebe Trader,

Innerhalb des langfristigen Aufwärtstrendkanals erreichte das Wertpapier von Kuka vor einigen Wochen ein Verlaufshoch von 120,75 Euro und toppte damit ganz leicht sogar die Hochs aus Mitte 2016 um 114,40 Euro. Anschließend jedoch stellte sich eine kurzfristige Konsolidierungsbewegung ein, die auf Tagesbasis zurück auf das Niveau des gleitenden Durchschnitts EMA 50 um 106,00 Euro wieder abwärts geführt hat. In diesem Bereich ist jedoch eine deutliche Stabilisierung zu erkennen, woraus nun ein kurzfristiger Boden resultieren könnte. Dafür aber müssen Marktteilnehmer mit einem Tageschlusskurs trotz der deutlichen Zugewinne im Dienstagshandel noch Stärke beweisen und für weitere Kursgewinne sorgen. Die Chancen hierfür stehen jedoch recht gut, ein Gipfelsturm könnte bald folgen.

Long-Chance:

Spekulativ veranlagte Anleger können über ein direktes Long-Engagement auf einen baldigen Test der Jahreshochs von 120,75 Euro setzen - sicherheitsorientierte Investoren steigen hingegen erst bei einem Ausbruch über mindestens 109,85 Euro ein. Das Stopniveau sollte in beiden Fällen noch knapp unterhalb der letzten größeren Tiefs von 103,45 Euro angesetzt werden, darunter ist nämlich mit einem weiteren Abverkauf der Kuka-Aktie zurück an die 200-Tage Durchschnittslinie, sowie das Niveau von rund 100,00 Euro zu rechnen. Bei einem direkten Long-Einstieg ist die Positionsgröße jedoch noch verhältnismäßig kleiner anzusetzen, da noch kein nachhaltiger Ausbruch und somit kein eindeutiges Kaufsignal vorliegen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 109,85 Euro

Kursziel: 120,75 Euro

Stopp: < 103,45 Euro

Risikogröße pro CFD: 6,40 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Kuka AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 108,50 Euro; 12:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

