Für 2017 erwartet das Unternehmen aus Holzminden eine stabile Inlandsnachfrage und positive Geschäftspotenziale im Ausland - insbesondere in Märkten Europas und Asiens.

In den Regionen legte der Bruttoumsatz im deutschen Heimatmarkt um 12,8 % auf 273 Mio. Euro zu. In Nord- und Südamerika verzeichnete das Unternehmen mit 19 Mio. Euro ein Plus von 18,8 % und in der Region Asien-Pazifik mit 56 Mio. Euro um 12 %. Europa ohne Deutschland stieg um 1,8 % auf 114 Mio. Euro.

Aufgeschlüsselt nach Produktgruppen lag das Wachstum bei Lüftungsgeräten mit einem Plus von 41,3 % an der Spitze, gefolgt von Wärmepumpen (+10,5 %) und der Haustechnik ...

