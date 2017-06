Die German Startups Group erwirbt die Software-Technologie für Livestream-Auktionen aus der Insolvenzmasse der Auctionata AG

Berlin, 6. Juni 2017 - Die German Startups Group, aktivster privater Venture-Capital-Investor im Zeitraum seit 2012 (CB Insights 2015, PitchBook 2016), erwirbt vom Liquidator der Auctionata Paddle8 AG aus der Insolvenzmasse die gesamte Software-Technologie für Online-Livestream-Auktionen. Bei Auctionata handelte es sich um ein ehemals sehr erfolgreiches, international tätiges Berliner Startup mit über 300 Mitarbeitern, das Anfang 2017 Insolvenz anmelden musste. In die Entwicklung ihrer einzigartigen, patentierten Software-Technologie hatte Auctionata im Zeitraum von 2012 bis 2016 einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Diese ermöglicht es, weltweit in Echtzeit Online-Auktionen zu veranstalten, bei denen die Bieter via PC, Tablet oder Smartphone live mitbieten können, egal wo auf der Welt sie sich gerade befinden. Das Entwicklerteam von Auctionata gilt als Erfinder der "Livestream-Auktion". Mit der Technologie wurden über 800 globale Online-Auktionen veranstaltet und unzählige Online-Rekordzuschläge erzielt - wie zum Beispiel der Verkauf einer chinesischen Uhr für 3,4 Millionen Euro via Smartphone. Auctionata wurde als Einzelunternehmen mit bis zu mehr als 200 Millionen Euro bewertet, scheiterte aber schließlich an der zu ehrgeizigen Übernahme des US-Pendants Paddle8.

Christoph Gerlinger, CEO der German Startups Group, kommentiert: "Auktionen sind ein wesentlicher Preisfindungsmechanismus in der Marktwirtschaft und finden in unzähligen Bereichen Anwendung. Sie werden zunehmend online stattfinden, weil so über Ländergrenzen hinweg ein viel größerer Bieterkreis erreicht werden kann. Deshalb glauben wir stark an den Wert einer führenden Software-Technologie für Online-Livestream-Auktionen. Sie stellt die Basis für die Digitalisierung des Auktionsgeschäfts dar. Mit ihr sind Online-Auktionen in allen Sparten möglich - von Kunst, Antiquitäten, Schmuck, Uhren, Oldtimern und Wein über Nachlässe, Inventare und Sonderposten bis hin zu Immobilien und Wertpapieren."

Die German Startups Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, insb. durch Bereitstellung von Venture Capital. Die Portfoliounternehmen der German Startups Group können zudem unter anderem bei Strategieentwicklung, im Hinblick auf Finanzierungsrunden, Restrukturierungsnotwendigkeiten, M&A-Transaktionen oder dem Unternehmensverkauf einschließlich eines möglichen Börsengangs von der Expertise, der Erfahrung und dem Netzwerk des Teams der German Startups Group profitieren. Nach eigener Einschätzung stellt die German Startups Group den Startups im Rahmen des Anteilserwerbs damit sog. "Smart Money" zur Verfügung. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat, zu denen sie nach eigener Einschätzung aufgrund ihrer engen Beziehungen zu relevanten Akteuren der Startup-Szene frühen Zugang erhält. Der geografische Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein ihrer Ansicht nach diversifiziertes Portfolio von Anteilen an jungen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Von den 43 Minderheitsbeteiligungen an operativ tätigen Unternehmen sind 24 für die Gesellschaft wesentlich und machen zusammen 91% des Werts aller 43 aktiven Minderheitsbeteiligungen aus. Die zehn Fokusbeteiligungen verkörpern 62% des Werts aller aktiven Minderheitsbeteiligungen.Nach Ansicht der Gesellschaft spiegelt das Beteiligungsportfolio einen Querschnitt von vielversprechenden deutschen Startups verschiedener Reifegrade ("Seed", "Early" und "Growth Stage" nach Definition der Gesellschaft) wider und enthält manche der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Startups.

