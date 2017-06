NanoFocus AG: GBC erhöht Kursziel für NanoFocus-Aktie auf 3,20 EUR

NanoFocus AG: GBC erhöht Kursziel für NanoFocus-Aktie auf 3,20 EUR

Oberhausen, den 06.06.2017 - GBC Research hat das Kursziel für die Aktie der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3-D-Oberflächenmesstechnik, von 2,45 EUR auf 3,20 EUR erhöht. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses von 2,48 EUR am Freitag ergibt sich ein Kurspotenzial rund 29 %. Die Kaufempfehlung wurde bestätigt.

Nach Ansicht von GBC werden Zukunftsthemen wie Industrie 4.0 oder Internet of Things (IoT) auch die Messtechnik-Branche in den kommenden Jahren maßgeblich prägen und ihr einen deutlichen Wachstumsschub verleihen. Um davon zu profitieren, hat NanoFocus nach dem schwierigen Jahr 2016 die richtigen Weichen gestellt und könnte so in Zukunft deutlich höhere Rentabilitätsniveaus erreichen. Die eingeleiteten Kostensparmaßnahmen, der stärkere Fokus auf den Vertrieb und die abgeschlossene Integration der Breitmeier Messtechnik sollten sich deutlich positiv auf Umsatz und Ergebnis auswirken. Zudem wurde mit der Carl Mahr GmbH & Co. KG ein starker strategischer Investor gewonnen, der zusätzliche operative Perspektiven, insbesondere im Automobilsektor, eröffnet.

Nachdem im laufenden Jahr das Erreichen einer nachhaltigen Profitabilität im Vordergrund steht, erwartet GBC ab 2018 deutliche Steigerungen von Umsatz und Gewinn bei NanoFocus. Aufgrund von Skaleneffekten sollte der Gewinn überproportional zum Umsatz zulegen. So liegt die Analystenschätzung für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr bei 0,11 EUR und für 2019 bei 0,20 EUR.

Die vollständige Analyse zum Download: www.nanofocus.de/investor-relations/research

Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. www.nanofocus.de

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Kontakt: Fabian Lorenz Investor Relations Telefon: +49 (0) 221/29831588 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de

