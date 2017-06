Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hampleton Partners berät den Erwerb von DOCUFY an Heidelberg(press1) - 6. Juni 2017 - LONDON, GB - Hampleton Partners, eineinternational agierende Unternehmensberatung für Mergers and Acquisition/M(Fusionen und Übernahmen) bei Technologieunternehmen, beriet bei derÜbernahme der DOCUFY GmbH, einem deutschen Softwarehersteller und Service-Anbieter im Bereich Multi-Level Dokumentationssysteme, durch dieHeidelberger Druckmaschinen AG, einem deutschen Unternehmen desPräzisionsmaschinenbaus."Wir freuen uns sehr darüber, diese Transaktion als Berater begleitet zuhaben", sagt Miro Parizek, Principal Partner bei Hampleton. Unsergroßartiges Team erfahrener Experten konnte dies durch den Einsatz ihrerstrategieorientierten Fähigkeiten im IT Bereich erreichen. Dies ist einweiteres hervorragendes Beispiel für das fundierte Fachwissen beiHampleton und wie wir die erwiesene Erfahrung einsetzen, um eine optimaleTransaktion durchführen zu können.""Hampleton hat uns geholfen, einen Partner zu finden, der eindeutig sehrgut zu uns passt, an den wir von uns aus aber nicht gedacht hätten", soUwe Reissenweber, Gründer und Geschäftsführer von DOCUFY. "Heidelberggenießt in Deutschland einen sehr guten Ruf als wichtiger industriellerMarktteilnehmer, es war mir allerdings nicht bewusst, dass man dort eineVision einer digitalen Fabrik verfolgt und auch in die Entwicklung diesesGeschäftszweigs investiert hat."Reissenweber weiter: "Ich freue mich sehr darauf, Teil von Heidelberg zuwerden, mit all seinen Ressourcen, Visionen und der Agilität, auf dieAnforderungen der Industrie 4.0 zu reagieren und die internationaleExpansion von DOCUFY weiter voranzutreiben. Ich freue mich ebenfallsdarauf, Teil des Vorstands von Heidelberg zu werden und das Wachstum desDigital Business von Heidelberg zu unterstützen.""Mit der Übernahme von DOCUFY setzen wir unsere Strategie 'Heidelberg goesdigital!' Schritt für Schritt in die Tat um. Mit der Investition in denWachstumsmarkt des digitalen Product Life Cycle Managements stärken wirnicht zuletzt unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit", so Rainer Hundsdörfer,Vorstandvorsitzender von Heidelberg."Diese Transaktion verdeutlicht den andauernden Trend bei traditionellenUnternehmen, durch Fusionen und Übernahmen in technologiebasierteIndustrien zu expandieren. Andere Beispiele hierfür ist die Übernahme vonJet.com durch Walmart für 3 Milliarden US$ und der Erwerb von Dollar ShaveClub durch Unilever für 1 Milliarde US$," fügte Parizek hinzu.Das Projekt mit der DOCUFY GmbH und der Heidelberg AG wurde von Axel Brillgeleitet, David Riemenschneider und Nicholas Milligan vervollständigtendas Transaktionsteam für Hampleton. Das Expertenteam verfolgte einenbewährten methodischen und strukturierten offenen Ansatz für Fusionen undÜbernahmen an, wodurch sich zahlreiche Optionen abbilden, die am Ende zuden lohnendsten Transaktionen führen.Über HampletonHampleton ist ein international agierendesUnternehmensberatungsunternehmen im Bereich Fusionen und Übernahmen mitNiederlassungen in London, Frankfurt und San Francisco. Das Kernangebotdes Unternehmens sind Beratungsleistungen beim Verkauf von Firmen odergrößeren Aktienpaketen von Unternehmen in ihren Kernbereichen:Automobiltechnik, IoT, E-Commerce, Digital Marketing, Enterprise Software,Fintech, IT-Leistungen, SaaS und Cloud-Leistungen. Hampleton wurdegegründet mit dem Ziel, für ihre Kunden die bestmöglichen Erfolgesicherzustellen, indem die höchste internationale Ausrichtung gepaart mitden qualitativ besten lokalen Leistungen zur Verfügung gestellt wird.Mehr über Hampleton erfahren Sie unter: http://www.hampletonpartners.com/Über DOCUFYDOCUFY ist ein führender Software-Hersteller und Anbieter für Multi-Level-Dokumentationssysteme. Basierend auf ihren Software-Lösungen fürtechnische Dokumentation hat man bei DOCUFY Produkte geschaffen, die dasPotential der Inhalte ihrer Kunden auf allen Ebenen eröffnet. Das Team vonDOCUFY setzt sich zusammen aus Fachleuten für Lösungen beiDokumentationsprozessen, so dass deren technische Dokumentation dengrößten Beitrag am Erfolg ihrer Kunden leistet.Mehr über DOCUFY erfahren Sie unter http://www.docufy.de/en/Über Heidelberger Druckmaschinen AGMit Sitz in Deutschland (Heidelberg) stellt das Unternehmen weltweitvertriebene Offset-Druckmaschinen her. Das Unternehmen hat einenMarktanteil von mehr als 47% weltweit in diesem Gebiet und ist derweltweit größte Hersteller von Druckmaschinen. Bogenoffsetdruck wirdhauptsächlich für qualitativ hochwertige, vielfarbige Produkte wieKataloge, Kalender, Poster und Etiketten verwendet. Heidelberg stelltAnlagen für Druckvorstufen, den Druck und die Weiterverarbeitung her undist weltweit das einzige Unternehmen, das dies leistet.Weitere Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen AG finden Sie unter:http://www.heidelberg.com/global/en/index.jspKontaktperson Hampleton PartnersAndrea DeutschmanekHead of Marketingmailto:andrea@hampletonpartners.com+44 203 728 6915MedienkontaktZarna PatelMontieth & Companymailto:zpatel@montiethco.com+44 075 210 64996Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.mr_1496751249.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Heidelberg acquired DOCUFY (jpg, 10 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. 