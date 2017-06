STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Krise am Golf drückt Stimmung am Aktienmarkt

Apple setzt auf HomePod

- von Andreas Groß / Börse Stuttgart TV News Redaktion -

Die Krise um das Emirat Katar drückt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Der Dax eröffnet den Handel nach dem langen Pfingstwochenende mit 12.770 Punkten 0,4 Prozent schwächer. Im Tagesverlauf rutscht der Kurs weiter ab und stabilisiert sich bei etwa 12.700 Punkten

Marktbericht

Über das Wochenende haben mehrere mächtige Nahost-Länder den Golfstaat Katar wegen des Vorwurfs der Terrorismusunterstützung unter Druck gesetzt. Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain brachen ihre diplomatischen Verbindungen zu Katar ab. Vor allem bei Öl-Investoren stieg deshalb die Nervosität, die Preise für den Rohstoff gerieten zeitweise deutlich unter Druck.

Wegen der Krise um Katar steigt bei Ölanlegern die Nervosität

Die Preise für den Rohstoff schwankten am Dienstag stark. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um zeitweise ein Prozent auf 49,00 Dollar, stieg dann aber wieder um 0,3 Prozent auf 49,60 Dollar. US-Leichtöl WTI gab ebenfalls um bis zu ein Prozent nach, drehte im frühen Handel aber wieder ins Plus und notierte 0,2 Prozent fester. Investoren befürchteten nach Meinung von Börsianern, dass die politischen Spannungen im Nahen Osten die Bemühungen des Förderkartells Opec untergraben, die Öl-Produktionsmenge zu begrenzen und das weltweit herrschende Überangebot einzudämmen. Mit rund 620.000 Barrel pro Tag ist Katar zwar einer der kleinsten Produzenten innerhalb der Opec. Allerdings sei die Gefahr sehr real, dass die Einigkeit innerhalb des Ölkartells wegen der Spannungen in der Region nun zu bröckeln beginnt, fürchten Experten Katar ist außerdem der weltgrößte Exporteur von Flüssigerdgas (LNG).

Apple wagt sich erstmals seit mehr als zwei Jahren auf neues Terrain

Apple stellte am Montag auf einer Entwicklerkonferenz einen sprachgesteuerten Lautsprecher vor, der Musik vorschlagen, SMS verschicken, Nachrichten und Sportergebnisse checken sowie Licht und Raumtemperaturen steuern kann. Mit dem HomePod will Apple den Echo-Geräten mit dem Alexa-Sprachdienst von Amazon Konkurrenz machen. Der mit Apples Sprachsteuerungssystem Siri ausgestattete HomePod soll ab Dezember zunächst in den USA, Großbritannien und Australien erhältlich sein. Der Lautsprecher ist das erste neue Produkt seit der Apple Watch im September 2014. Da die Verkäufe des iPhone rückläufig sind, braucht der US-Technologieriese Neuerungen. Zudem will der Konzern seine Kunden animieren, mehr Geld über Apps und für Dienstleistungen auszugeben. Bei den Anlegern konnte Apple mit seiner Neuheit nicht punkten. Sie werteten sie nicht als großen Wurf. Die Aktie fiel ein Prozent und drückte damit auf die Stimmung am Markt.

Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero drückt bei seinen Börsenplänen aufs Tempo

Das Berliner Startup-Unternehmen ("Lieferheld", "Foodora", "Pizza.de") kündigte am Montag einen Börsengang in den nächsten Monaten an. Das defizitäre Unternehmen selbst will mit der Ausgabe neuer Aktien rund 450 Millionen Euro einnehmen. Darüber hinaus könnten die Altaktionäre weitere Aktien ausgeben. Ein Insider hatte Reuters vor wenigen Wochen gesagt, insgesamt könne der Börsengang bis zu einer Milliarde Euro schwer werden, je nachdem wie viele Aktien der Großaktionär Rocket Internet auf den Markt wirft. Der Berliner Start-Up-Investor hält den Angaben zufolge rund 35 Prozent an Delivery Hero. Der südafrikanische Technologie- und Infrastruktur-Investor Naspers besitzt rund zehn Prozent.

Airbus und Boeing können auf einen milliardenschweren Auftrag aus Indien hoffen

Zwei mit der Situation vertraute Personen sagten Reuters, die dortige Airline JET AIRWAYS sei in Verhandlungen zum Kauf von 75 Flugzeugen. Zudem könne es Optionen für den Erwerb zusätzlicher 75 Jets geben. Jet Airways werde wahrscheinlich Boeing-Maschinen vom Typ 737 MAX oder Airbus-Flieger aus der A320neo-Reihe bestellen. Andere Quellen berichten allerdings von Produktionskürzungen bei der A380 und von Lieferproblemen beim Triebwerk der A320neo. Diese Meldungen belasten Airbus heute.

Börse Stuttgart TV

Um Portugal stand es in den vergangenen Jahren nicht immer zum Besten. Das stark verschuldete Land flüchtete unter den europäischen Rettungsschirm und Anleger fragten sich bang, wie lange das noch gut gehen wird. Doch diese Zeiten scheinen nun vorüber. Mit portugiesischen Staatstiteln ließ sich zuletzt sogar wieder ordentlich Geld verdienen. Ist der Turnaround geschafft? Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14172

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index pendelt am Vormittag mit überschaubaren Ausschlägen um die Null-Linie. Es lässt sich kein Trend auf der Bullen- oder Bärenseite feststellen. Erst am Nachmittag schlagen sich die Derivate Anleger auf die Bullenseite und rechnen mit einer Erholung im Dax.

Trends im Handel

Obwohl der Goldpreis heute eine deutlichen Satz nach oben macht, setzen Anleger weiter auf Gold. Calls auf Gold werden überwiegend gekauft.

Gesucht sind auch Knock-out-Calls auf den Reifenhersteller Michelin.

Der US Streamingdienst Netflix lockt derzeit mit Brad Pit als "War Machine" die Zuschauer auf die eigene Plattform. Derivate Anleger glauben weiter an den Trend und kaufen heute Calls auf Netflix.

