Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Manuel Losa passte seine Prognosen für die Hersteller von Windkraftanlagen an deren Geschäftsentwicklung im ersten Quartal an. Die neuen Schätzungen reflektierten zudem das stärker erwartete Marktwachstum ab 2020 sowie die Fusion von Siemens Wind Power und Gamesa, schrieb er in einer Branchenstudie vom Dienstag./ck/edh

