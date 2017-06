Taschentuchel, Thomas Tuchel, ist schon weg. Pokalgewinn, Champingons-League-Qualifikation und beste Punktzahl für den BVB ever - egal BVB-Patron Hans-Joachim Watzke - Aki - hatte für ihn abgepfiffen. In Mannschaft, Geschäftsstelle und Verein hatte Tuchel wohl zu viel verbrannten Rasen hinterlassen. Krach. Rosenkrieg. Eitelkeiten. Der geneigte Börsianer fragt sich nun natürlich, ob all dies eine gute Voraussetzung für eine gedeihliche Zukunft ist? Attraktive Rendite-Chance und Sicherheitspuffer mit Discounter ...

