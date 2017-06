Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 2017-06-06 / 16:28 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 29. Mai 2017 bis einschließlich 2. Juni 2017 wurden insgesamt 95.097 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 25. April 2017 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt. Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 29. Mai 2017 bis einschließlich 2. Juni 2017 täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt: Datum Gesamtzahl Volumengewichteter Volumen (Euro) zurückgekaufter Durchschnittskurs Aktien (Stück) (Euro) 29. Mai 20.498 51,753 1.060.839,90 2017 30. Mai 18.566 52,899 982.120,50 2017 31. Mai 20.936 52,703 1.103.381,42 2017 1. Juni 14.097 52,449 739.376,74 2017 2. Juni 21.000 53,458 1.122.609,70 2017 Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 27. April 2017 bis einschließlich 2. Juni 2017 erworbenen Aktien beläuft sich auf 454.886 Stück Aktien. Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen XETRA-Handelssystem. Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: http://aureliusinvest.de/investor-relations/ aktienrueckkaufprogramm-2017-2/ Grünwald, den 6. Juni 2017 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin AURELIUS Management SE Der Vorstand 2017-06-06 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Internet: www.aureliusinvest.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 580773 2017-06-06

